В ДНР в районе "Саур-Могилы" нашли взрывное устройство

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Закладка взрывного устройства обнаружена на трассе на Шахтерск в районе мемориального комплекса "Саур-Могила", сообщили в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

"В Шахтерском районе, на трассе на повороте к мемориальному комплексу "Саур-Могила" обнаружена закладка взрывного устройства. На место прибыли взрывотехники, также для того, чтобы зафиксировать данное происшествие были приглашены наблюдатели СММ (Специальной мониторинговой миссии - ИФ) ОБСЕ, но в целях собственной безопасности они отказались прибыть на место", - сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В данный момент ведутся работы по разминированию и изучению местности на предмет иных взрывоопасных устройств.

"Саур-Могила" - курган в Шахтерском районе Донецкой области. После Великой Отечественной войны на "Саур-Могиле" был создан мемориальный комплекс. В ходе боев между украинскими вооруженными силами и ополченцами ДНР в августе 2014 года комплекс получил значительные повреждения.