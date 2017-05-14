В аппарате Макрона произведены первые назначения

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В команде избранного президента Франции Эммануэля Макрона сообщили о первых назначениях, пишет местная пресса.

Так, новым генеральным секретарем Елисейского дворца станет 44-летний Алекси Колер. Он возглавлял кабинет Макрона в его бытность министром экономики Франции.

64-летний Патрик Строда станет руководителем аппарата президента. Он будет заниматься управленческими вопросами и курировать работу Елисейского дворца. Ранее он занимал должность префекта региона Иль-де-Франс.

Дипломатическим советником Макрона станет 61-летний Филипп Этьен, занимавший должность посла Франции в Берлине. Ранее он также работал в Белграде, Бонне, Москве, Бухаресте.

Специальным советником Макрона назначен 30-летний Исраэль Эмельян, который до этого занимался стратегией кампании движения "Вперед".

Эммануэль Макрон (движение "Вперед!" - ИФ) победил во втором туре президентских выборов во Франции, который состоялся 7 мая. Он, согласно окончательным данным, получил 66,1% голосов, опередив свою соперницу Марин Ле Пен (партия "Национальный фронт" - ИФ), у которой 33,9%.

10 мая Макрона официально объявили победителем выборов.