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Макрона с супругой на церемонию передачи власти оденут французские кутюрье

Есть обновление от 11:16

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Избранный президент Франции Эммануэль Макрон на торжественной церемонии передачи власти появится в темно-синем костюме от портного Jonas et Cie, сообщили в воскресенье парижские СМИ.

В миреМакрон официально объявлен победителем президентских выборов во ФранцииЧитать подробнее

Отмечается, что Макрон уже несколько лет отдает предпочтение костюмам именно этого ателье. По данным прессы, костюм, в котором избранный президент Франции появится на церемонии, обошелся ему примерно в 450 евро.

В наряде от французского дизайнера предстанет и супруга Макрона Брижит Тронье. СМИ сообщают, что она будет одета в лавандовое платье поверх которого будет накинут двубортный пиджак. Платье было нарисовано специально для этого мероприятия креативным директором Louis Vuitton Николя Гескьером.

Наряд будущей первой леди Франции будет сопроводжаться сумочкой от французского дома моды Louis Vuitton.

Второй тур президентских выборов во Франции проходил 7 мая. Эммануэль Макрон (движение "Вперед!" - ИФ), согласно окончательным данным, получил 66,1% голосов, а его соперница Марин Ле Пен (партия "Национальный фронт" - ИФ) - 33,9%.

10 мая Макрона официально объявили победителем выборов.

Выборы во Франции

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Кандидат в президенты Франции от движения &quot;Вперед&quot; Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов. Бывший министр экономики Франции заявил, что порвет с политической системой, которая долгие годы не могла решить проблемы страны.Макрон был назначен министром в 2014 году, а летом 2016 года ушел в отставку. После этого он выступал с критикой нынешнего правительства страны и основал собственное движение. Интерес к его возможной кандидатуре связан со сравнительно большой популярностью Макрона во Франции. За два дня до первого тура поддержать политика были готовы 24% избирателей.За Эммануэля Макрона проголосовали 23.75% избирателей. Лидер ультраправого &quot;Национального фронта&quot; Марин Ле Пен набрала 21,53%. На третьем месте - кандидат от партии &quot;Республиканцы&quot; Франсуа Фийон (19,91%), на четвертом - Жан-Люк Меланшон (движение &quot;Непокоренная Франция&quot;, 19,64%). Пятое место занял кандидат от социалистов Бенуа Амон с 6,35% голосов. Остальные кандидаты остались далеко позади.Марин Ле Пен назвала историческим событием ее выход во второй тур голосования и призвала &quot;всех патриотов&quot; проголосовать за нее. Ле Пен пообещала в случае избрания &quot;освободить французский народ от наглой элиты&quot; и противостоять бесконтрольной глобализации и вызванным этим явлением проблемам, таким как приток во Францию иммиграции и отток рабочих мест.Более 65 тыс. участков для голосования на выборах президента Франции работали по всей стране в воскресенье. Безопасность в ходе первого тура обеспечивали более 50 тыс. полицейских и жандармов. Завершающий свой срок французский президент Франсуа Олланд проголосовал на президентских выборах в стране через два часа после открытия избирательных участков. Он опустил бюллетень на избирательном участке в городе Тюль на юго-западе страны. Мэром этого города Олланд был с 2001 по 2008 год.
Кандидат в президенты Франции от движения &quot;Вперед&quot; Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов. Бывший министр экономики Франции заявил, что порвет с политической системой, которая долгие годы не могла решить проблемы страны.
Теги: Франция, Эммануэль Макрон
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