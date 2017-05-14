Премьер Италии сообщил о планах обсудить проблему КНДР на саммите G7

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил в воскресенье, что в ходе саммита G7 намечено обсуждение проблемы КНДР.

"Это серьезная проблема для глобальной стабильности и безопасности, и я убежден, что предстоящий G7 будет способствовать решению этого вопроса", - приводит его слова агентство Associated Press.

Итальянский премьер также подчеркнул важность "твердого" ответа на действия Пхеньяна и призвал к дипломатическому подходу в урегулировании этого вопроса.

Саммит G7 пройдет в сицилийском городе Таормина 26- 27 мая.