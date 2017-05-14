Северокорейская ракета упала в 500 км от территории России

Как рассказали в Минобороны РФ, ее траектория полета проходила в направлении от российской границы и на значительном удалении

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российскими средствами Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) около 23:30 по Москве в субботу был обнаружен пуск баллистической ракеты с территории КНДР, информирует Минобороны РФ.

"Баллистическая цель сопровождалась средствами СПРН на протяжении 23 минут полета до падения в центральной части Японского моря (около 500 км от территории России)", - сказано в сообщении министерства обороны России, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

"Траектория полета северокорейской ракеты проходила в направлении от границы РФ и на значительном удалении", - заявили в военном ведомстве.

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что "никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял". "Средства российской СПРН и дежурные средства ПВО несут боевое дежурство в плановом режиме", - сказали в министерстве.

Как сообщалось ранее, Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. По имеющимся данным, ракета была запущена с полигона на северо-западе страны в районе уезда Кусон провинции Пхенан-Пукто в направлении Японии. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря.