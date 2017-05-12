Трамп выложил в твиттер фото с Лавровым и Климкиным

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере фото со встреч с главами МИД РФ и Украины Сергеем Давровым и Павлом Климкиным, снабдив их призывом к миру.

"Вчера, в один день, у меня были встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Павлом Климкиным", - написал Трамп, добавив подпись "Давайте мириться". На одной из фотографий Трамп стоит рядом с Лавровым, на другой глава США сидит за своим рабочим столом в Овальном кабинете, а Климкин, опершись на стол руками, стоит рядом.

Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 мая 2017 г.

Ранее в США разгорелся скандал в связи с фотографиями со встречи Трампа и Лаврова, которые опубликовала российская сторона. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на собственные источники, что для Вашингтона это стало неожиданностью. Позже представитель Белого дома заявила, что работа фотографов и публикация снимков была проведена в полном соответствии с протоколом.