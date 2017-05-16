Тиллерсон отверг факт передачи Трампом секретной информации Лаврову

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не обсуждал во время своей встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым разведывательные источники и методы ведения военных операций, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя сообщения о том, что Д.Трамп якобы предоставил С.Лаврову сверхсекретную информацию, касающуюся ИГИЛ (запрещена в РФ).

"Во время встречи президента Трампа с министром иностранных дел Лавровым обсуждался широкий круг вопросов, среди которых были общие усилия и угрозы в том, что касается борьбы с терроризмом. Во время этого обмена мнениями обсуждалась природа специфических угроз, но не обсуждались источники, методы и военные операции", - говорится в заявлении Тиллерсона, распространенном в понедельник.

В свою очередь, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что "президент и министр иностранных дел рассмотрели общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации".

"Ни в коей мере не обсуждались ни какие-либо источники или методы разведки, ни военные операции, о которых не было бы уже известно публично", - подчеркнул он.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ Лавровым раскрыл "высоко секретную информацию", касающуюся ИГИЛ.

В сообщении со ссылкой на действующего и бывшего чиновника администрации США утверждается, что это "поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГИЛ".

Кроме того, утверждается в публикации, раскрытая информация была настолько чувствительна, что ее детали не разглашались даже союзникам, а также циркуляция этой информации была ограничена внутри правительства США.

Кроме того, утверждает газета, источник данной информации не давал разрешения США передавать ее России.

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.