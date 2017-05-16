СМИ сообщили о передаче Трампом секретных данных Лаврову

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп передал секретную информацию министру иностранных дел России Сергею Лаврову и послу РФ Сергею Кисляку на встрече в Белом доме на прошлой неделе, сообщают источники The Washington Post. Как утверждают нынешние и бывшие должностных лиц США, Трамп своими действиями поставил под угрозу важнейший источник информации об "Исламском государстве" (ИГ, террористическая группировка; запрещена в России — ИФ).

Информация, которую передал президент, была предоставлена ​​Вашингтону через механизм обмена разведданных. Она считается настолько деликатной, что ее детали скрывались от союзников США, и ее распространение жестко ограничивается даже внутри правительства, говорят чиновники.

Трамп "раскрыл больше информации российскому послу, чем мы делились с нашими союзниками", — цитирует The Washington Post американского чиновника, знакомого с ситуацией.

Источник не давал США разрешение на вовлечение России в знакомство с материалами, и официальные лица заявили, что решение Трампа об этом угрожает сотрудничеству со стороны союзника, который имеет доступ к внутренней деятельности ИГ. После встречи Трампа и Лаврова старшие должностные лица Белого дома приняли меры по сдерживанию ущерба, обратившись в ЦРУ и Агентство национальной безопасности.