Сын экс-президента Киргизии Бакиева заочно осужден на пожизненный срок

Он обвинялся по шести статьям УК, в том числе о коррупции и отмывании денег

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Первомайский суд Бишкека заочно приговорил сына экс-президента Киргизии Максима Бакиева к пожизненному сроку лишения свободы за коррупцию и отмывание преступных доходов.

Как сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Верховного суда Киргизии, 12 мая суд рассмотрел на открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Бакиева, его бизнес-партнера Валерия Белоконя и еще шести фигурантов.

По словам собеседника агентства, Бакиев был приговорен к пожизненному сроку в колонии особого режима со штрафом в размере пятидесяти расчетных показателей (1 РП=100 сомов ($1,4)), с конфискацией имущества и лишением права занимать госдолжности сроком на три года. "Тем самым суд оставил в силе заочно вынесенный приговор Первомайского суда Бишкека от 21 сентября 2016 года в отношении Бакиева", - отметил собеседник агентства.

Сын экс-президента Киргизии обвинялся по статьям "Коррупция", "Соучастие в преступлении", "Легализация (отмывание) преступных доходов", "Вымогательство", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", "Злоупотребление должностным положением" УК республики.

Белоконь в свою очередь был приговорен к 20 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью в банковской сфере сроком на три года. Он обвиняется по статьям "Соучастие в преступлении", "Коррупция", "Легализация (отмывание) преступных доходов" УК Киргизии.

Имущество ЗАО "Манас Банк" в виде нежилого помещения в центре Бишкека и денежных средств в размере 109 млн сомов ($1,6 млн), находящиеся на расчетных счетах Агентства по реорганизации банков и реструктуризации долгов, обращены в доход государства.

После апрельской революции 2010 года, в результате которой в Киргизии сменилась власть, президент Курманбек Бакиев, его родственники и ближайшие соратники бежали из страны. Имущество, принадлежащее семье президента и его окружению, было национализировано. Судебные разбирательства вокруг национализированных объектов ведутся по сей день.

Максим Бакиев находится в международном розыске и на данный момент проживает в Лондоне. Белоконь после революции в 2010 году также покинул страну. Принадлежащий ему банк "Манас" был национализирован.