Рада досрочно прекратила полномочия автора плана урегулирования конфликта в Донбассе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Андрея Артеменко, за такое решение на заседании во вторник утром проголосовали 244 парламентария.

В принятом парламентариями постановлении говорится, что полномочия депутата прекращены в связи с прекращением его украинского гражданства.

В феврале газета New York Times сообщила, что Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. План, в частности, предусматривал проведение референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из восточной Украины". Органы прокуратуры начали уголовное производство против Артеменко за антигосударственные действия в сотрудничестве с РФ. 20 февраля парламентская фракция Радикальной партии Олега Ляшко решила исключить Артеменко из своего состава.

21 апреля генпрокуратура Украины обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой инициировать через миграционную службу процедуру отзыва украинского гражданства у Артеменко в связи с информацией о том, что он получил гражданство Канады. 4 мая появились сообщения о том, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства Артеменко.