Рада ввела штраф за изготовление и демонстрацию георгиевской ленточки

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Верховная Рада запретила изготовление и публичное использование георгиевской (гвардейской) ленточки и ввела за это административную ответственность.

За закон №2987 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты" на пленарном заседании во вторник проголосовало 238 народных депутатов.

Ранее председатель украинского парламента Андрей Парубий заявлял, что Верховная рада во вторник может ввести запрет на использование георгиевской ленточки.

Он напомнил, что инициатором запрета георгиевской ленточки стала фракция "Народного фронта". "В большой степени она была обусловлена последними событиями, которые произошли 9 мая в Днепре и других городах Украины, которые продемонстрировали, что, к сожалению, определенные символы... стали инструментом для манипуляций от российских спецслужб, от пятой колонны Украины и среди них - георгиевская ленточка. Эта ленточка стала инструментом... для дестабилизации в Украине", - заявил Парубий.

9 мая во время празднования дня Победы в Киеве полиция задержала двух человек, пытавшихся развернуть баннер с георгиевскими лентами.