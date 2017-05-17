Экс-президент Украины Кравчук перенес операцию на сердце

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Первый президент Украины Леонид Кравчук в ночь на среду перенес сложную операцию на сердце, сообщает издание "Гордон ".

По информации источника издания, Кравчук перенес сложную операцию на сердце, ему поставили четыре стента.

"Первый президент Украины Леонид Кравчук сейчас находится в палате и чувствует себя нормально", - говорится в сообщении на сайте издания "Гордон" в среду утром.

В сообщении отмечается, что операция проводилась в Институте сердца Минздрава Украины в Киеве.

"При поступлении было предынфарктное состояние. Открыли три коронарные артерии. Сейчас все хорошо, он уже в палате", - уточнил источник издания.