В Страсбурге подписано соглашение о безвизовом режиме для украинцев

Петр Порошенко назвал это событие возвращением Украины в европейскую семью и уходом от советского прошлого

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Председатель Европейского парламента Антонио Таяни и представитель председательствующей в Евросоюзе Мальты в среду подписали законодательное решение о введении безвизового режима для граждан Украины.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на церемонии подписания документа в Страсбурге присутствовал и президент Украины Петр Порошенко.

Таким образом, безвизовый режим для граждан Украины вступит в силу через 20 дней после опубликования данного документа. По информации агентства, публикация этого решения состоится вечером в среду.

Как сообщалось, Совет Европейского союза поддержал это решение на заседании 11 мая, а депутаты Европейского парламента проголосовали за предоставление ЕС безвизового режима украинцам 6 апреля 2017 года.

Президент Петр Порошенко заявил, что подписание законодательного решения о введении ЕС безвизового режима означает возвращение Украины в европейскую семью.

"Это исторический день, как для Украины, так и для ЕС. Украина возвращается в европейскую семью и отходит от советского прошлого", - сказал Порошенко в среду журналистам после подписания в Страсбурге председателем Европарламента Антонио Таяни и представителем председательствующей в Евросоюзе Мальты законодательного решения о введении безвизового режима для граждан Украины.

Он поблагодарил страны ЕС за поддержку Украины, а также главу Европарламента за те усилия, которые он приложил для предоставления безвизового режима.