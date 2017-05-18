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Трамп назвал вредящим США назначение спецпрокурора по выборам

Президент США заявил, что это часть ведущейся на него "охоты на ведьм"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Назначение спецпрокурора по расследованию предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы вредит США, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я считаю, что это ужасным образом вредит нашей стране, потому что это демонстрирует, что мы разделенная, запутавшаяся, не единая страна", - сказал он в четверг во время обеда с представителями телекомпаний, сообщает телеканал CNN.

Между тем, позднее на пресс-конференции в Белом доме с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом Трамп, комментируя назначение спецпрокурора, заявил, что это часть ведущейся на него "охоты на ведьм".

"Это разделяет страну", - подчеркнул президент США. По его словам, "мы должны вернуться к тому, чтобы хорошо управлять этой страной".

Трамп вновь заверил, что никаких связей между его избирательным штабом с Россией и какой-либо другой страной не было.

"Поверьте, США - мой основной приоритет", - заявил Трамп.

Ранее генеральные прокуроры 20 американских штатов подписали письмо заместителю генпрокурора США Роду Розенстайну с требованием назначить независимого специального советника для расследования о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Сообщалось, что Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, будет ли назначен специальный прокурор по расследованию предполагаемых связей окружения американского президента с Россией. При этом глава государства добавил: "Я не звонил в Россию 10 лет".

Представитель Белого дома также сказал, что не видит ничего неправильного в решении помочь журналистам наладить контакт с главой ЦРУ Майком Помпео по теме предполагаемых контактов окружения президента США Дональда Трампа с разведкой РФ.

Теги: США, Дональд Трамп
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