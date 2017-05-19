Парламент Греции одобрил новые меры жесткой экономии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Парламент Греции проголосовал за пакет новых мер жесткой экономии, принятия которых требуют международные кредиторы, сообщает BBC News.

Законопроект поддержали 153 депутата из 300. Для одобрения таких документов в Греции достаточного простого большинства голосов.

В соответствии с соглашением с кредиторами, Греция обязана добиться бюджетной экономии в размере около 1% ВВП в 2019 году за счет сокращения пенсионных расходов и еще 1% ВВП в 2020 году за счет понижения порога дохода, с которого начинается уплата подоходного налога.

Помимо этого правительство страны обязалось провести трудовые реформы, приватизировать ряд активов, а также принять ряд мер для повышения конкурентоспособности экономики.

Голосование прошло в преддверии заседания Еврогруппы 22 мая, на котором участники должны будут оценить эффективность реформ в Греции и решить вопрос о предоставлении Афинам очередного транша в 7,5 млрд евро.

Во время голосования в парламенте по соответствующему законопроекту в центре Афин прошли акции против дальнейшего ужесточения экономической политики страны. В акциях протеста приняли участие около 10 тысяч человек. Несколько протестующих начали бросать в полицию бутылки с зажигательной смесью, в ответ полицейские применили слезоточивый газ.

В настоящее время госдолг Греции составляет порядка 326 млрд евро, или 180% ВВП, причем 226 млрд евро - это долг перед европейскими кредиторами.

Экономические показатели, опубликованные властями Греции на этой неделе, свидетельствуют, что страна снова - впервые с 2012 года - находится в состоянии рецессии. ВВП Греции в январе-марте 2017 года сократился на 0,1% после падения на 1,2% в четвертом квартале 2016 года.