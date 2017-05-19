NY Times рассказала о разговоре Трампа с Лавровым об экс-директоре ФБР

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 мая в Вашингтоне назвал бывшего директора ФБР Джеймса Коми "настоящим психом", утверждает газета New York Times.

Как утверждает газета со ссылкой на неназванного американского чиновника, в ходе встречи в Овальном кабинете Трамп заявил российскому министру, что испытывает "облегчение" после увольнения Коми, который оказывал на него "большое давление".

"Я только что уволил главу ФБР, он был сумасшедший, настоящий псих", - приводит издание слова, якобы сказанные Трампом Лаврову.

Кроме того, газета утверждает, что в ходе встречи Трамп пожаловался на "большое давление из-за России", и именно поэтому Коми был уволен.

Кроме того, отмечает издание, Трамп якобы заверил Лаврова, что лично он не находится под следствием.

Президент США 9 мая уволил директора ФБР Коми, который вел расследование предполагаемых "связей с Россией" команды Трампа. Белый дом объяснил это решение тем, что бывший глава ФБР утратил доверие президента.