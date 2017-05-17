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Комитет по разведке сената США призывал экс-главу ФБР дать показания в конгрессе

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Комитет по разведке сената США направил экс-директору ФБР Джеймсу Коми запрос явиться для дачи показаний в конгресс по делу о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы США, сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на заявление комитета.

"Сегодня комитет (по разведке сената - ИФ) направил два письма с целью получить информацию по текущему расследованию комитета. Первое было направлено бывшему директору ФБР Джеймсу Коми и призывает его предстать перед комитетом сената по разведке", - говорится в письменном заявлении председателя комитета республиканца Ричарда Бурра и представителя комитета демократа Марка Уорнера.

"Я думаю, что в скором времени американский народ сможет услышать (показания бывшего - ИФ) директора Коми", - отметил в свою очередь Уорнер.

Согласно заявлению, второе письмо было направлено исполняющему обязанности директора ФБР Эндрю Маккейбу.

В заявлении говорится, что комитет "просит предоставить какие-либо заметки или меморандум, подготовленный бывшим директором (Коми - ИФ) в отношении каких-нибудь контактов, которые он мог иметь с высокопоставленными представителями Белого дома и министерства юстиции касательно расследования дела по поводу действий России".

Президент США 9 мая уволил директора ФБР Коми, который вел расследование предполагаемых "связей с Россией" команды Дональда Трампа. Белый дом объяснил это решение тем, что бывший глава ФБР утратил доверие президента.

В настоящее время в конгрессе проводятся два расследования - в сенате и в палате представителей - в отношении предположительных связей членов команды Трампа с Россией, а еще одно расследование по-прежнему ведет ФБР.

Теги: США, ФБР, Джеймс Коми
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