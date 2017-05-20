Трамп начинает первое заграничное турне с переговоров в Саудовской Аравии

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, как ожидается, встретится в столице Саудовской Аравии с королем страны Салманом бен Абдель Азиз ас-Саудом.

Вечером Д.Трамп и его супруга Мелания приглашены на торжественный официальный ужин с королевской семьей.

Визит в Саудовскую Аравию проходит в рамках в турне по странам Ближнего Востока и Европы, которое является первой зарубежной поездкой Д.Трампа на посту главы государства.

На следующий день у президента США запланированы встречи с лидерами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Днем в воскресенье Д.Трамп выступит с речью перед лидерами более 50 исламских стран.

Ранее газета "Вашингтон пост" со ссылкой на американских официальных лиц сообщала, что в ходе визита в Саудовскую Аравию Д.Трамп намерен озвучить идею создания арабского аналога НАТО для борьбы против терроризма и противостояния Ирану. Кроме того, ожидается, что во время поездки в Эр-Рияд президент США планирует объявить о заключении крупной сделки по поставке американского вооружения Саудовской Аравии.

Следующей остановкой Д.Трампа будет Израиль, куда он отправится в понедельник, 22 мая. В Иерусалиме он встретится с президентом Израиля Реувеном Ривлином. Он посетит музей Холокоста "Яд ва-Шем", позже его примет израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Вечером Д.Трамп и первая леди США поужинают в компании премьера Израиля и его супруги.

Во вторник американский президент в Вифлееме проведет встречу с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Ожидается также, что Д.Трамп посетит Храм Гроба Господня и Стену Плача.

24 мая президент США посетит Ватикан, где ему назначена аудиенция у папы римского Франциска. Перед тем, как отправится из Рима в Брюссель, Д.Трамп встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой.

В Брюсселе 25 мая состоится саммит НАТО. Ранее советник американского президента по национальной безопасности Гербер Макмастер заявил, что на встрече лидеров Североатлантического альянса Д.Трамп "вновь подтвердит обязательства Вашингтона перед союзниками и напомнит им о необходимости честно платить свою часть, демонстрировать ответственность, делить ношу".

На "полях" саммита у американского президента, в частности, запланирован обед с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Эта будет первая встреча двух лидеров. После победы Э.Макрона на выборах главы государства во Франции Д.Трамп позвонил ему, чтобы поздравить. Тогда президент США отметил желание тесно сотрудничать с новым французским президентом в решении общих проблем.

Кроме того, в бельгийской столице у Д.Трампа также состоятся встречи с главой Европейского Совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, а также с королем Бельгии Филиппом и бельгийским премьером Шарлем Мишелем.

Перед тем, как вернуться в Италию, где 26-27 мая на Сицилии пройдет саммит "группы семи", американский президент и министр обороны США Джеймс Мэттис примут участие в торжественном ужине для лидеров стран-членов НАТО.

По словам Г.Макмастера, на саммите G7 Д.Трамп будет "отстаивать экономическое лидерство Америки, а также он уделит внимание вопросам торговли".

На Сицилии президент США проведет ряд двухсторонних встреч, в том числе с председателем Совета министров Италии Паоло Джентилони.

Вечером в пятницу Д.Трамп посетит концерт филармонического оркестра La Scala, после которого он приглашен президентом Италии С.Маттареллой на ужин.

В субботу, 27 мая, президент США отправится домой в Вашингтон.