Тиллерсон назвал противостояние Ирану одной из задач Трампа

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию уделяет крайне пристальное внимание вопросу о противостоянии Ирану, заявил в субботу в Эр-Рияде госсекретарь Рекс Тиллерсон.

По сообщению Associated Press, он пояснил, что США стремятся свести на нет любые исходящие от Ирана угрозы для ближневосточного региона.

Тиллерсон добавил, что крупное соглашение о поставке Саудовской Аравии американского оружия является "сильным посланием, адресованным нашим общим врагам".

Кроме того, глава госдепа призвал вновь избранного президента Ирана Хасана Рухани добиться того, чтобы Тегеран прекратил поддерживать и финансировать "террористические группировки".

По словам главы госдепа, у Рухани сейчас есть возможность прекратить поддерживать "дестабилизирующие силы в регионе".