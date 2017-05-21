ЦРУ в последние годы потеряло около 20 своих информаторов в Китае

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Начиная с 2010 года ЦРУ лишилось около 20 своих информаторов в Китае, все они были убиты или арестованы, пишет в субботу New York Times.

Не менее 12 человек убили, причем одного из них застрелили во дворе правительственного здания на глазах у коллег, якобы для того, чтобы подать сигнал другим предполагаемым шпионам. Еще нескольких информаторов арестовали. Всего с 2010 по 2012 год ЦРУ лишилось от 18 до 20 информаторов в КНР.

Источники издания описали положения американской разведки в Китае как худшее за последние десятилетия. Властям КНР удалось разрушить агентурную сеть, которая создавалась годами. По одной версии, в этом им помог двойной агент в рядах ЦРУ, по другой, китайским хакерам удалось получить доступ к секретной системе связи с зарубежными информаторами.

Было начато расследование в отношение одного из бывших сотрудников ЦРУ, однако ему так и не выдвинули обвинений из-за недостатка доказательств. В итоге причины провала американской разведки в Китае так и остались невыясненными.