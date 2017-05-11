ЦРУ создаст в Южной Корее центр по противодействию угрозе со стороны КНДР

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - ЦРУ заявило о создании в Южной Корее специального центра по противодействию ядерной и ракетной угрозе со стороны КНДР.

"Центральное разведывательное управление создаст специальный центр в Южной Корее, чтобы в полной мере использовать ресурсы, возможности и полномочия ЦРУ для противодействия ядерной и баллистической ракетной угрозе со стороны Северной Кореи", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦРУ.

"Создание центра в Корее позволит нам более целенаправленно интегрировать и направлять усилия ЦРУ против серьезных угроз для США и их союзников, исходящих от КНДР", - приводит сайт слова директора ЦРУ Майка Помпео.