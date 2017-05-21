КНДР запустила очередную ракету

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Северная Корея осуществила запуск ракеты неопределенной модификации, сообщают в воскресенье южнокорейские СМИ со ссылкой на военных.

"Северная Корея произвела сегодня днем пуск неизвестной ракеты из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо", - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов.

На прошлой неделе КНДР произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, был осуществлен "пуск недавно разработанной стратегической баллистической ракеты средней дальности Хвасон-12", которая "способна нести крупную тяжелую ядерную боеголовку".