Мэттис назвал военное решение проблемы КНДР трагедией невероятного масштаба

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Военное решение проблемы КНДР было бы трагедией, США привержены поиску дипломатических путей урегулирования этой проблемы, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Если дойдет дело до военного решения, это будет трагедия невероятного масштаба", - заявил он в пятницу на пресс-конференции в Пентагоне.

По словам Мэттиса, "мы продолжим оказывать давление на международной уровне, продолжим работать над проблемой".

Ранее во вторник постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США рассчитывают на диалог с КНДР, однако прежде Пхеньяну следует прекратить ядерные и ракетные испытания. Она сообщила о совместной разработке плана действий в отношении КНДР. В ней принимают участие США, Южная Корея, Япония и Китай.