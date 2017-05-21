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В Южной Корее заявили о полете вновь запущенной КНДР ракеты около 500 км

Есть обновление от 12:48

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ракета, запущенная в воскресенье КНДР, пролетела около 500 км, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на минобороны страны.

Ранее в воскресенье южнокорейские военные сообщали, что Северная Корея осуществила запуск ракеты неопределенной модификации.

На прошлой неделе Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, был осуществлен "пуск недавно разработанной стратегической баллистической ракеты средней дальности Хвасон-12", которая "способна нести крупную тяжелую ядерную боеголовку".

Теги: КНДР, Северная Корея, Южная Корея
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