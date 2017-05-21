В России назвали новый ракетный пуск КНДР неопасным для страны

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) своевременно зафиксировала очередной ракетный пуск КНДР, сообщил в воскресенье информированный собеседник "Интерфакса".

"Один из узлов СПРН своевременно обнаружил и сопроводил ракету. Пуск был квалифицирован как не представляющий угрозу российской территории", - сказал он.

По словам другого собеседника агентства, Северная Корея "испытала ракету малой мощности".

Ракета, запущенная в воскресенье КНДР, пролетела около 500 км, рассказали южнокорейские СМИ со ссылкой на минобороны страны.

Ранее в воскресенье южнокорейские военные сообщали, что Северная Корея осуществила запуск ракеты неопределенной модификации.

На прошлой неделе Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря.