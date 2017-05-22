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Генпрокурор Испании пообещал изучить законопроект об отделении Каталонии

По данным испанских СМИ, если Мадрид запретит проводить референдум о независимости, закон вступит в силу немедленно

Генпрокурор Испании пообещал изучить законопроект об отделении Каталонии
Участник движения за независимость Каталонии
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса в интервью испанскому телевидению сообщил, что "прямо в понедельник" изучит вопрос о том, существует ли состав преступления в действиях властей Каталонии, подготовивших "законопроект о разрыве", подразумевающий отделение Каталонии от Испании.

Маса не стал вдаваться в юридические аспекты проблемы ввиду недостаточной осведомленности. Он заверил, что сразу после интервью отправится в офис генеральной прокуратуры, где проведет встречу с другими высшими представителями руководства ведомства.

Ранее в понедельник испанская El Pais опубликовала детали проекта "закона о юридическом переходе" или "закона о разрыве", в соответствии с которым Каталония готова незамедлительно объявить об отделении от Испании, если центральные власти в Мадриде будут препятствовать проведению референдума о независимости этого автономного сообщества.

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По данным El Pais, этот закон будет выполнять роль временной конституции на двухмесячный период, который, как предполагается, потребуется местным властям для того, чтобы запустить процесс создания в Каталонии парламентской республики.

"Если испанское государство запретит проведение референдума, этот закон вступит в полную силу незамедлительно сразу после того, как испанский парламент подтвердит факт запрета", - отмечается в финальной версии законопроекта, которую цитирует El Pais.

Ранее в мае власти Испании попросили главу автономного сообщества Каталонии Карлеса Пучдемонта предоставить испанскому парламенту план проведения регионального референдума по отделению от Испании, запланированного каталонцами на конец сентября или начало октября.

В ноябре 2014 года Каталония провела неофициальный референдум о независимости после того, как Мадрид отверг предложение об официальном голосовании. Свыше 80% голосовавших тогда высказались за независимость, однако в референдуме, носившем символический характер, участвовали всего 2,3 млн человек из зарегистрированных 6,3 млн избирателей.

Теги: Испания, Каталония
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