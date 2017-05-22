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Обвиняемый в убийстве российского летчика Челик осужден на 5 лет по другому делу

Ранее власти Турции сообщали, что обвиняемый в убийстве Олега Пешкова подтвердил свое участие в обстреле пилотов в 2015 году

Обвиняемый в убийстве российского летчика Челик осужден на 5 лет по другому делу
Мемориал пилоту Олегу Пешкову в Липецке
Фото: ТАСС, Александр Рюмин

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Подозреваемый в убийстве российского летчика Олега Пешкова гражданин Турции Алпарслан Челик приговорен к пяти годам тюремного заключения, сообщает Haberturk.

Суд Измира назначил ему это наказание по делу о незаконном владении оружием.

По информации издания, в конце марта 2016 года Челик и еще 13 человек были задержаны в одном из ресторанов Измира. Полицейские обнаружили при досмотре автомат Калашникова, два пистолета и патроны к ним.

В ходе проведенных затем обысков мест проживания задержанных было найдено другое огнестрельное оружие.

На данном судебном заседании не рассматривались обвинения в убийстве, предъявленные Челику после гибели Олега Пешкова.

Российский Су-24, пилотом которого был Пешков, был сбит в сирийском воздушном пространстве в ноябре 2015 года. Оба российских летчика катапультировались, но в результате обстрела с земли командир экипажа Олег Пешков погиб. Штурмана Константина Мурахтина удалось спасти.

Челик был задержан по подозрению в причастности к обстрелу российского военного. Как сообщал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Челик подтвердил, что это он убил пилота упавшего самолета.

Крушение российского Су-24 в Сирии

6 фотографий
Теги: Турция, Алпарслан Челик, Су-24, Олег Пешков
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