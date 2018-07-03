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В Грузии поймали гражданина Турции, подозревавшегося в убийстве пилота из РФ в Сирии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Грузии задержан находившийся в розыске по линии Интерпола турецкий гражданин, который ранее задерживался на родине в связи с убийством в 2015 году в Сирии пилота российского Су-24 Олега Пешкова, сообщили турецкие СМИ.

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По их данным, Серкан Куртулуш, которого в Турции обвиняют в создании преступного сообщества и совершении ряда уголовных преступлений, был задержан сотрудниками грузинских правоохранительных органов 29 июня в Батуми.

Сообщается, что Куртулуш в свое время был в числе задержанных в Турции по делу об убийстве Пешкова, но позже его освободили.

Куртулуш, по данным прокуратуры Измира, возглавлял преступные группировки в различных провинциях Турции. Турецкая сторона уже обратилась к Грузии с запросом об экстрадиции задержанного.

Российский бомбардировщик Су-24, принимавший участие в операции против террористов, 24 ноября 2015 года был сбит над территорией Сирии турецким истребителем F-16. Пилоты катапультировались, один из них - Пешков погиб при обстреле боевиков с земли, когда спускался на парашюте. Посмертно ему присвоено звание Героя России.

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Теги: Грузия, Турция, Сирия, Олег Пешков, Серкан Куртулуш

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