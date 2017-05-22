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Трамп отверг подозрения СМИ в обсуждении секретных данных Израиля с Лавровым

Американский президент заверил, что вообще не произносил слово Израиль во время переговоров с российским министром

Трамп отверг подозрения СМИ в обсуждении секретных данных Израиля с Лавровым
Президент США Дональд Трамп во время визита в Иерусалим
Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обсуждал Израиль с российскими представителями, сообщает CNN.

"Просто, чтобы вам было ясно: я никогда не упоминал слово или название Израиль во время этого разговора (с представителями российских властей - ИФ). А все говорили, что я это сделал", - заявил Трамп после переговоров с Нетаньяху в Израиле.

"Это очередная история, в которой вы не разобрались", - добавил президент США, видимо, обращаясь к американским журналистам, ранее сообщившим, что Трамп якобы передал России секретную информацию, предположительно, полученную израильскими спецслужбами.

В свою очередь, израильские СМИ пишут, что Трамп в ходе личной беседы с израильским премьер-министром сообщил ему, что не упоминал Израиль при контактах с российскими руководителями.

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Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в американской администрации, что секретная информация, которую президент США Дональд Трамп якобы раскрыл министру иностранных дел России Сергею Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку в ходе недавних переговоров в Вашингтоне, была предоставлена США Израилем.

15 мая газета The Washington Post сообщила, что Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ раскрыл секретную информацию, касающуюся террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). В сообщении со ссылкой на источник в администрации США говорилось, что это "поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГИЛ".

В ответ на публикации Трамп заявил, что имел полное право делиться важной информацией с Россией.

Самого Сергея Лаврова удивили сообщения СМИ о том, что Трамп якобы рассказал ему о возможном использовании ноутбука для организации взрыва на борту самолета. Российский министр напомнил, что такие данные не являются секретом.

Теги: Дональд Трамп, Израиль, США
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