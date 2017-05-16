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Советник Трампа не увидел угрозы нацбезопасности в беседе президента с Лавровым

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Общение лидера США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым было "абсолютно уместным", заявил советник по национальной безопасности президента США Герберт Макмастер.

"Я настаиваю на заявлении, которое сделал вчера: эта статья была ложной, никаким образом президент не вел недопустимых разговоров, которые могли бы повлечь вред нашей национальной безопасности", - сказал он во вторник на брифинге в Вашингтоне.

По его словам, все разговоры Трампа с Лавровым "были полностью уместными".

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Как подчеркнул Макмастер, утечки в СМИ конфиденциальной информации вредят национальной безопасности страны, и этот вопрос должен обсуждаться более широко.

Накануне The Washington Post сообщила, что Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым якобы раскрыл "высоко секретную информацию", касающуюся ИГ. В сообщении со ссылкой на действующего и бывшего чиновника администрации США утверждается, что это "поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГ".

Как утверждается в публикации, раскрытая информация была настолько чувствительна, что ее детали не разглашались даже союзникам, а также циркуляция этой информации была ограничена внутри правительства США.

Сам Трамп написал в твиттере, что имел полное право делиться важной информацией с Россией в ходе недавних переговоров в Вашингтоне.

Теги: США, Дональд Трамп
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