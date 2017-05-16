Трамп объяснил решение поделиться с Лавровым данными на встрече в Белом доме

Американский президент убежден, что имел право поделиться с РФ фактами, относящимися к терроризму и безопасности полетов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп высказал уверенность в том, что имел полное право делиться важной информацией с Россией в ходе недавних переговоров в Вашингтоне.

"Как президент я хотел поделиться с Россией фактами, относящимися к терроризму и безопасности авиационных полетов. И я имею на это полное право", - написал он в своем твиттере.

"На то есть гуманитарные причины, плюс я хочу, чтобы Россия значительно активизировалась в борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) и терроризмом", - добавил американский президент.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 мая 2017 г.

...to terrorism and airline flight safety. Humanitarian reasons, plus I want Russia to greatly step up their fight against ISIS & terrorism. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 мая 2017 г.

Накануне The Washington Post сообщила, что Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым якобы раскрыл "высоко секретную информацию", касающуюся ИГ. В сообщении со ссылкой на действующего и бывшего чиновника администрации США утверждается, что это "поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГ".

Как утверждается в публикации, раскрытая информация была настолько чувствительна, что ее детали не разглашались даже союзникам, а также циркуляция этой информации была ограничена внутри правительства США.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала сообщения очередным фейком, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что вообще не считает нужным комментировать "очередную ерунду".

В администрации президента США заверили, что на встрече "никогда не обсуждались источники разведки или методы ее работы, президент не обсуждал военные операции кроме уже общеизвестных".