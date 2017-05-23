Саперы прибыли на место предполагаемого взрыва на "Манчестер Арене"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - На месте предполагаемого взрыва в концертном комплексе "Манчестер Арена" работают саперы, передает телеканал Sky News.
"Подразделения по обезвреживанию взрывчатых устройств прибыли на место преступления в (комплекс) "Манчестер Арена", - сообщил телеканал.
Ранее телеканал NBC News сообщил, что в результате возможного взрыва на стадионе "Манчестер Арена" погибли не менее 20 человек, сотни получили ранения.
Вечером в понедельник появилась информация о двух мощных хлопках, прозвучавших на концерте американской певицы Арианы Гранде.