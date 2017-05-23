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Протестующие в Венесуэле подожгли дом Уго Чавеса

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Участники акций протеста на западе Венесуэлы в штате Баринас подожгли дом, в котором вырос покойный президент страны Уго Чавес, сообщило агентство Associated Press.

Поджог произошел после смерти как минимум одного протестующего.

За время беспорядков было уничтожено пять памятников Уго Чавесу.

Последние два месяца в Венесуэле идут протесты против политики преемника Чавеса, Николаса Мадуро. За время его нахождения у власти в стране наступил серьезный экономический кризис и резко упал уровень жизни.

Теги: Венесуэла, Уго Чавес
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