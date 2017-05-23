Полиция получила подтверждение умышленных действий террориста в Манчестере

Самодельная бомба была у него в сумке

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Великобритании сообщили во вторник об обнаружении записи, полученной с системы видеонаблюдения, на которую попал подозреваемый в совершении теракта в Манчестере.

"Полиция полагает, что получила видео с охранной системы видеонаблюдения, где запечатлен смертник, который направляется в "Манчестер Арена", где он привел в действие взрывное устройство. Это свидетельствует о том, что взрыв был совершен намеренно при помощи устройства, которое, предположительно, находилось в сумке", - пишет газета The Guardian со ссылкой на британскую полицию.

Отмечается, что несложное взрывное устройство было изготовлено кустарным способом.

Полиция Великобритания полагает, что устройство было сконструировано на территории страны.

Как стало известно ранее, теракт совершил 22-летний Салман Абеди. Его родители - выходцы из Ливии, перебравшиеся в Великобританию, спасаясь от режима Муаммара Каддафи.