Ответственность за теракт в Манчестере взяло на себя ИГ

Взрыв на стадионе был актом мести за бомбардировки в Ираке и Сирии

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) во вторник взяла на себя ответственность за взрыв на стадионе в Манчестере. Об этом сообщает британская пресса со ссылкой на соответствующее заявление, распространенное Amaq News Agency - информационным ресурсом, связанным с ИГ.

По утверждениям боевиков, взрыв на стадионе был актом мести за бомбардировки в Ираке и Сирии.

Взрыв в Манчестере произошел в ночь на вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

Очевидцы отмечают, что взрыв произошел в фойе после окончания концерта. По их словам, много людей пострадало от разлетевшихся металлических гаек и болтов, которыми было начинено взрывное устройство.

Ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй сообщила, что полиция располагает информацией о том, кто совершил теракт в Манчестере. "Полиция и службы безопасности считают, что они знают личность человека, совершившего нападение в Манчестере", - сказала она, выступая после встречи чрезвычайного комитета "Кобра".

"Однако на данном этапе расследования мы не можем подтвердить его имя", - добавила она.

Сообщалось, что взрыв мог совершить смертник-одиночка, который привел в действие самодельное взрывное устройство. Позже появилась информация, что в рамках расследования задержан один человек.

По количеству жертв этот теракт стал самым крупным после теракта 7 июля 2005 года. Тогда террористы-смертники, являвшиеся подданными Великобритании, привели в действие взрывные устройства в трех поездах Лондонского метрополитена, а также в автобусе. Погибли 52 человека, более 700 человек получили ранения.