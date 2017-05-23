ОАЭ высказались против продления сокращения добычи нефти до конца 2018г

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не поддерживают продление сокращения добычи нефти до конца 2018 года, сообщил журналистам министр энергетики страны Сухейль Мухаммад Аль-Мазруи.

"Я не думаю, что это хорошая идея", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа сообщил, что министры стран ОПЕК и не-ОПЕК на встрече в Вене 25 мая обсудят несколько вариантов продления соглашения о сокращении добычи нефти, в том числе до конца 2018 года.