Пентагон запланировал потратить на военную помощь Украине в 2018 году $150 млн

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Пентагон запросил повысить бюджет на реализацию так называемой Инициативы по обеспечению безопасности Европы (European Reassurance initiative, ERI), предусматривающей защиту европейских союзников США и "сдерживание" России.

Как отмечается в проекте бюджета министерства обороны США, распространенном во вторник, в 2017 году на реализацию инициативы было запрошено $3,4 млрд, но на 2018 фискальный год, которые начинается 1 октября, запрошено $4,8 млрд.

В документе отмечается, что увеличение бюджета предусматривает "расширение возможностей сдерживания", а также демонстрирует "приверженность США безопасности и территориальной целостности членов НАТО". Кроме того, отмечается в проекте, увеличение бюджета позволить повысить боеготовность союзников и партнеров США.

Как подчеркивается в документе, минобороны США, в частности, планирует увеличить военное присутствие в Европе, а также проводить новые двусторонние и многосторонние военные учения.

Кроме того, в статью бюджета об ERI включен пункт, связанный с оказанием военной помощи Украине. В 2018 году планируется потратить $150 млн на продолжение "усилий по тренировке, оснащению и консультаций для обеспечения способности Украины проводить внутренние оборонительные операции по защите своего суверенитета и территориальной целостности". Размер финансирования при этом остался таким же, как и в 2017 фискальном году.

Пентагон разработал Инициативу по обеспечению безопасности Европы после присоединения Крыма в России в 2014 году, которая предусматривала, в частности, размещение дополнительного контингента американских Вооруженных сил в Европе, прежде всего в Польше и странах Балтии, проведение совместных учений, модернизацию военной инфраструктуры.