Главные новости
В РоссииСледствие предъявило Улюкаеву обвинение в окончательной редакцииКультураСкончался актер Роджер МурКультураСКР заявил о похищении в 200 млн рублей студией Серебренникова
В мире

Пентагон запланировал потратить на военную помощь Украине в 2018 году $150 млн

США могут увеличить финансирование инициативы по защите европейских союзников США

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Пентагон запросил повысить бюджет на реализацию так называемой Инициативы по обеспечению безопасности Европы (European Reassurance initiative, ERI), предусматривающей защиту европейских союзников США и "сдерживание" России.

Как отмечается в проекте бюджета министерства обороны США, распространенном во вторник, в 2017 году на реализацию инициативы было запрошено $3,4 млрд, но на 2018 фискальный год, которые начинается 1 октября, запрошено $4,8 млрд.

В документе отмечается, что увеличение бюджета предусматривает "расширение возможностей сдерживания", а также демонстрирует "приверженность США безопасности и территориальной целостности членов НАТО". Кроме того, отмечается в проекте, увеличение бюджета позволить повысить боеготовность союзников и партнеров США.

Как подчеркивается в документе, минобороны США, в частности, планирует увеличить военное присутствие в Европе, а также проводить новые двусторонние и многосторонние военные учения.

Кроме того, в статью бюджета об ERI включен пункт, связанный с оказанием военной помощи Украине. В 2018 году планируется потратить $150 млн на продолжение "усилий по тренировке, оснащению и консультаций для обеспечения способности Украины проводить внутренние оборонительные операции по защите своего суверенитета и территориальной целостности". Размер финансирования при этом остался таким же, как и в 2017 фискальном году.

Пентагон разработал Инициативу по обеспечению безопасности Европы после присоединения Крыма в России в 2014 году, которая предусматривала, в частности, размещение дополнительного контингента американских Вооруженных сил в Европе, прежде всего в Польше и странах Балтии, проведение совместных учений, модернизацию военной инфраструктуры.

Теги: США, Украина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Британский премьер повысила уровень террористической угрозы до критическогоБританский премьер повысила уровень террористической угрозы до критического
Критический уровень означает неминуемость терактовПодробнее
Ответственность за теракт в Манчестере взяло на себя ИГОтветственность за теракт в Манчестере взяло на себя ИГ
Взрыв на стадионе был актом мести за бомбардировки в Ираке и СирииПодробнее
Полиция Манчестера арестовала подозреваемого в причастности к теракту на стадионеПолиция Манчестера арестовала подозреваемого в причастности к теракту на стадионе
В Южном Манчестере был взят под стражу 23-летний мужчина, его имя пока не называетсяПодробнее
Торговый центр в Манчестере эвакуировали из-за предполагаемого взрываТорговый центр в Манчестере эвакуировали из-за предполагаемого взрыва
С места происшествия в панике разбегаются людиПодробнее
Британская полиция установила личность исполнителя теракта в МанчестереБританская полиция установила личность исполнителя теракта в Манчестере
Однако следствие пока не подтвердило его имя, заявила премьер-министр Великобритании Тереза МэйПодробнее
Американец признался в попытке продать РФ секретную информациюАмериканец признался в попытке продать РФ секретную информацию
Работающий над оборонными проектами Грегори Джастис пытался разгласить информацию о военных и коммерческих спутникахПодробнее
Число жертв теракта в Манчестере увеличилось до 22 человекЧисло жертв теракта в Манчестере увеличилось до 22 человек
Подтверждается информация о том, что взрыв устроил смертникПодробнее
Взрывы в Манчестере. ОбобщениеВзрывы в Манчестере. Обобщение
Во время концерта на стадионе произошли два взрыва, унесшие жизни 19 человекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 23 мая6 фото
23 мая
Фотохроника 23 мая
Ушел из жизни Роджер Мур8 фото
23 мая
Ушел из жизни Роджер Мур
Теракт в Манчестере7 фото
23 мая
Теракт в Манчестере
Все фотогалереи
Цитата дня

У нас и какие-то ДЮШесеры, СШОР, ДЮСШ, СШ, ЦСП и ЦОПы и, бог знает, чего только нету. По сути, все они занимаются одним и тем же

Владимир Путин о сложности восприятия спортивных аббревиатур

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСледствие предъявило Улюкаеву обвинение в окончательной редакцииКультураСкончался актер Роджер МурКультураСКР заявил о похищении в 200 млн рублей студией Серебренникова В миреОтветственность за теракт в Манчестере взяло на себя ИГ
Кадыров предложил отказаться от выпускных в чеченских школах
Суд в Москве начнет рассматривать иск Михаила Фридмана к газете "Ведомости"
Британский премьер повысила уровень террористической угрозы до критического
Путин принес соболезнования в связи с террористической атакой на Филиппинах
Пентагон запланировал потратить на военную помощь Украине в 2018 году $150 млн
Президент Филиппин сократит визит в Россию
ОАЭ высказались против продления сокращения добычи нефти до конца 2018г
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи