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Белый дом предложил увеличить оборонные расходы США более чем на $50 млрд

Они могут составить $639 млрд в 2018 финансовом году

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Расходы на оборону в предложенном администрацией президента США Дональда Трампа плане бюджета на 2018 финансовый год могут составить $639 млрд, что на 10% выше, чем в прошлом году, сообщает во вторник Пентагон. Согласно пресс-релизу оборонного ведомства США, расходы непосредственно на оборону могут составить $574,5 млрд, еще $64,6 млрд заложены на зарубежные военные операции США.

При этом, планируется, что $110,1 млрд будут потрачены на общие оборонные цели, еще $166 млрд получат сухопутные силы, $183 млрд - ВВС США, а $180 млрд - ВМС США.

Среди прочего, план оборонного бюджета предполагает модернизацию военной техники, включая приобретение 70 истребителей-бомбардировщиков F-35 (на $10,3 млрд), 15 военных самолетов Boeing KC-46 ($3,1 млрд), бомбардировщика B-21 ($2 млрд), двух подводных лодок типа "Вирджиния" ($5,5 млрд) и другой техники.

Западные СМИ отмечают, что предлагаемое существенное увеличение оборонных расходов может разочаровать некоторых наиболее радикально настроенных конгрессменов-республиканцев, которые настаивали на еще большем оборонном бюджете.

В сообщениях отмечается, что предложенный проект оборонного бюджета всего на 3% больше, чем прогноз оборонных расходов на 2018 финансовый год, спрогнозированный администрацией прежнего президента США Барака Обамы.

Теги: США, Дональд Трамп
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