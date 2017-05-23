Британский премьер повысила уровень террористической угрозы до критического

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен с серьезного до критического, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Соответствующее заявление она сделала по итогам заседания чрезвычайного комитета, в состав которого входят представители спецслужб и члены правительства.

Повышение уровня террористической угрозы в Британии означает неминуемую угрозу совершения терактов.

В ночь на вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещено в РФ).

По словам Мэй, возможно, за терактом на стадионе "Манчестер Арена" стоит "более широкая группа лиц".