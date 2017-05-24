Брат и отец предполагаемого смертника из Манчестера задержаны в Ливии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Стражи порядка задержали в Ливии брата и отца предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере Салмана Абеди, сообщили западные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Ливии.

"Отец, Рахман Абеди, арестован", - сообщил журналистам представитель правоохранительных органов Ахмед бен Салем.

Младший брат предполагаемого террориста - Хашем Абеди - был задержан накануне. Известно, что он родился в Великобритании.

Западные СМИ также сообщают, что Абеди в свою очередь готовил теракт в Триполи. В полиции Ливии полагают, что он связан с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ранее сообщалось о задержании в Великобритании еще одного брата - Исмаила Абеди.

Взрыв в Манчестере произошел вечером в понедельник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены.