Арестован брат предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Британская полиция арестовала брата предполагаемого террориста Салмана Абеди, устроившего взрыв на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Об этом сообщает в среду агентство The Associated Press.

Информацию об аресте Исмаила Абеди агентству подтвердил отец обоих мужчин Рамадан Абеди. В то же время он заявил, что его сын Салман не причастен к совершению теракта и не связан с террористическими группировками.

"Мы не верим в убийство невинных. Это не мы", - заявил Абеди, рассказав, что пять дней назад он говорил по телефону с сыном, и его голос звучал обычно. По его словам, Абеди собирался поехать в Саудовскую Аравию, откуда затем он должен был отправиться в Ливию, чтобы провести священный для мусульман месяц Рамадан в кругу семьи.

Как пишет газета The Guardian, по словам главы полиции Манчестера Иана Хопкинса, "очевидно, что полиция занимается расследованием, связанным с преступной сетью". Он сообщил, что в настоящее время под стражей находятся четыре человека.

При этом Даунинг-стрит не комментирует появившуюся ранее в СМИ информацию о предупреждениях со стороны семьи террориста о том, что он может быть опасен. Данные предупреждения получили от его родственников спецслужбы Британии.

Ранее представитель американской разведки сообщил телеканалу NBC News, что "члены семьи террориста в прошлом предупреждали спецслужбы о том, что он опасен".

Как сообщалось, в настоящее время силы полиции и армии принимают участие в спецоперации в центре Манчестера. Сотрудники силовых служб вооружены.

Главным подозреваемым в подрыве бомбы на "Манчестер Арене" является погибший 22-летний выходец из Ливии Салман Абеди. При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за терактом, возможно, стоит "более широкая группа лиц".

Взрыв в Манчестере произошел вечером в понедельник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены. Полиция рассматривает случившееся как теракт.