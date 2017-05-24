Главные новости
В РоссииМВД не нашло фактов коррупции в расследовании Навального о МедведевеВ РоссииУчастник мартовской акции в Москве осужден на полтора года колонииВ РоссииВ Госдуму внесен законопроект о регулировании работы мессенджеров
В мире

Вашингтон выделил дополнительные средства на оборону Израиля

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американские власти направили Израилю дополнительные средства, которые пойдут на финансирование системы противоракетной обороны (ПРО), заявил в среду израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"США три дня назад выделили еще $75 млн на оборону Израиля, а именно - на систему ПРО", - сказал израильский премьер, слова которого приводят западные СМИ.

Как отмечают западные издания, в соответствии с соглашением от 2016 года, Вашингтон выделяет Израилю около $3,8 млрд в год в течение 10 лет.

Теги: Израиль, США, Биньямин Нетаньяху
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Стала известна причина крушения модуля "Скиапарелли" при посадке на МарсСтала известна причина крушения модуля "Скиапарелли" при посадке на Марс
ЕКА выяснило, что спускаемый аппарат разбился из-за ошибок в программах обеспечения навигации и системы управления в бортовом компьютереПодробнее
NBC узнал о связи исполнителя теракта в Манчестере с "Аль-Каидой"NBC узнал о связи исполнителя теракта в Манчестере с "Аль-Каидой"
Перед терактом 22-летний Салман Абеди побывал на родине своей семьи в ЛивииПодробнее
Трамп назвал Ким Чен Ына "безумцем с ядерным оружием"Трамп назвал Ким Чен Ына "безумцем с ядерным оружием"
В разговоре с филиппинским лидером американский президент назвал неудачные ракетные пуски КНДР "хорошей новостью"Подробнее
Британский премьер повысила уровень террористической угрозы до критическогоБританский премьер повысила уровень террористической угрозы до критического
Критический уровень означает неминуемость терактовПодробнее
Ответственность за теракт в Манчестере взяло на себя ИГОтветственность за теракт в Манчестере взяло на себя ИГ
Взрыв на стадионе был актом мести за бомбардировки в Ираке и СирииПодробнее
Полиция Манчестера арестовала подозреваемого в причастности к теракту на стадионеПолиция Манчестера арестовала подозреваемого в причастности к теракту на стадионе
В Южном Манчестере был взят под стражу 23-летний мужчина, его имя пока не называетсяПодробнее
Торговый центр в Манчестере эвакуировали из-за предполагаемого взрываТорговый центр в Манчестере эвакуировали из-за предполагаемого взрыва
С места происшествия в панике разбегаются людиПодробнее
Британская полиция установила личность исполнителя теракта в МанчестереБританская полиция установила личность исполнителя теракта в Манчестере
Однако следствие пока не подтвердило его имя, заявила премьер-министр Великобритании Тереза МэйПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 мая6 фото
24 мая
Фотохроника 24 мая
Цветочное шоу в Челси9 фото
24 мая
Цветочное шоу в Челси
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМВД не нашло фактов коррупции в расследовании Навального о МедведевеВ РоссииУчастник мартовской акции в Москве осужден на полтора года колонииВ РоссииВ Госдуму внесен законопроект о регулировании работы мессенджеровВ РоссииУсманов в новом видеообращении отказался от дебатов с Навальным
Брат и отец предполагаемого смертника из Манчестера задержаны в Ливии
В Ставрополье пройдут молебны о прекращении дождей
Американские самолеты провели разведку позиций России в трех морях
Ариана Гранде приостановила мировое турне из-за теракта в Манчестере
На Эвересте нашли тела четырех альпинистов
Высказавшийся против членства Эстонии в НАТО министр подал в отставку
Путин приложился к мощам Николая Чудотворца
"Гражданские самолеты Сухого" попытаются продать в Намибию три SSJ-100
"Аякс - "Манчестер Юнайтед". Онлайн
Deutsche Bank приблизился к урегулированию претензий США за отмывание денег из России
Что произошло за день: среда, 24 мая
Чистая прибыль банков США в I квартале подскочила на 12,7%
Сбербанк улучшил прогноз курса рубля на 2017 год
Фотохроника 24 мая
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи