Вашингтон выделил дополнительные средства на оборону Израиля

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американские власти направили Израилю дополнительные средства, которые пойдут на финансирование системы противоракетной обороны (ПРО), заявил в среду израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"США три дня назад выделили еще $75 млн на оборону Израиля, а именно - на систему ПРО", - сказал израильский премьер, слова которого приводят западные СМИ.

Как отмечают западные издания, в соответствии с соглашением от 2016 года, Вашингтон выделяет Израилю около $3,8 млрд в год в течение 10 лет.