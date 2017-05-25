Генпрокурор США не сообщил о связях с Россией при оформлении допуска

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Джефф Сешнс не сообщил о встречах, которые он провел в прошлом году с российскими официальными лицами, когда подавал заявку на допуск к секретной информации, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в Минюсте США.

По их информации, Сешнс встретился в прошлом году с российским послом Сергеем Кисляком по крайней мере два раза и не отметил это в форме, где требовалось перечислить "любые контакты", которые были у него или его семьи с "иностранным правительством" или "его представителями" за последние семь лет.

Как сообщила телеканалу пресс-секретарь Минюста США Сара Флорес, форму, известную как SF-86, Сешнсу помог заполнить сотрудник ФБР. Он пояснил ей и сотрудниками министерства, что Сешнсу не нужно перечислять десятки встреч с иностранными послами, которые произошли у него в качестве сенатора.

ФБР отказалось комментировать данную информацию, сообщает CNN.