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Американские СМИ обвинили зятя Трампа в планах создать тайный канал связи с Москвой

По версии изданий, Джаред Кушнер собирался использовать защищенный канал для переговоров, чтобы избежать прослушивания американских спецслужб

Американские СМИ обвинили зятя Трампа в планах создать тайный канал связи с Москвой
Дональд Трамп и Джаред Кушнер
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер планировал установить секретный канал связи между Москвой и Вашингтоном, утверждают The Washington Post and New York Times.

По версии изданий Кушнер обсуждал эту возможность с российскими дипломатами, в том числе с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Якобы он намеревался использовать защищенный канал для переговоров команды Трампа с Москвой на период до инаугурации, чтобы избежать таким образом прослушивания американских спецслужб. В числе возможных тем обсуждения называется сирийский вопрос.

Издания сообщают, что при обсуждении установления секретного канала в декабре 2016 года присутствовал бывший советник Трампа по безопасности Майкл Флинн.

В итоге защищенная линия связи не была установлена.

Кушнер, который является советником Трампа, пока никак не прокомментировал эти сообщения СМИ.

Ранее сообщалось, что супруг Иванки Трамп стал частью проводимого ФБР расследования предполагаемого влияния России на выборы в США. Его адвокат заявил, что Кушнер намерен сотрудничать со следствием, если ему будут заданы какие-то вопросы.

Как отмечают СМИ, следователи полагают, Кушнер может располагать полезной информации, но сам необязательно является подозреваемым в нарушении закона.

Сам Дональд Трамп ранее называл расследование якобы имевшего место российского вмешательства "самой масштабной охотой на ведьм в американской истории".

Российские официальные лица неоднократно отвергали подозрения и указывали на отсутствие доказательства предполагаемого влияния на выборы.

Теги: США, Дональд Трамп, Джаред Кушнер
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