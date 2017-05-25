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Белый дом не подготовил для сената записи разговоров Трампа с Коми

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Белый дом и Минюст США не успели к назначенной дате подготовить для сената записи разговоров между президентом США Дональдом Трампом и экс-директором ФБР Джеймсом Коми, пишет USA Today.

По информации издания, Белый дом и Минюст запросили больше времени для ответа на запрос судебного комитета сената, который ранее в этом месяце потребовал предоставить записи телефонных звонков и встреч с президентом США, включая ужин в феврале, на котором Трамп, как утверждается, "надавил на Коми, чтобы закрыть расследование ФБР по делу экс-советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна".

"Мы все еще ожидаем официальных ответов от Министерства юстиции и Белого дома. И Белый дом, и Министерство юстиции указали, что им необходимо дополнительное время, но не указали, когда именно они выполнят запрос", - говорится в заявлении комитета, текст которого приводит газета.

Комитет также направил отдельный запрос юрисконсульту Белого дома Дональду МакГану, попросив предоставить любые аудиозаписи о взаимодействии президента США с Коми, отмечается в сообщении.

Теги: США, Дональд Трамп, Майкл Коми, ФБР
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