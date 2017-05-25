Запущенный с "Плесецка" новейший военный спутник выведен на орбиту

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Космический аппарат, запущенный в четверг с космодрома "Плесецк" в Архангельской области в интересах Минобороны России, успешно выведен на целевую орбиту. Об этом сообщает военное ведомство.

"Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме", - сказали журналистам в Минобороны.

Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1б" с космодрома "Плесецк" был осуществлен в 9:34 по Москве. Дальнейшее выведение космического аппарата на расчетную орбиту проводилось разгонным блоком "Фрегат".