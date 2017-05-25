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Украинская железная дорога прокомментировала информацию об остановке сообщения с РФ

Есть обновление от 11:32

Украинская сторона заявила, что не принимала решений об отмене пассажирских перевозок и билеты на поезда в Россию находятся в открытой продаже

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Укрзализныця" не принимало каких-либо решений относительно отмены перевозок пассажиров между Украиной и РФ и не получало подобных предписаний от вышестоящих органов власти. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре ПАО. "Укрзализныця" - государственный монополист пассажирских железнодорожных перевозок в Украине.

Так там прокомментировали информацию российских СМИ о том, что Украина планирует отменить пассажирское сообщение с Россией с 1 июля.

В компании также отметили, что билеты на поезда в Россию находятся в открытой продаже.

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Продажа билетов на поезда сообщением с РФ открывается за 30 суток до поездки. Согласно системе бронирования и покупки билетов "Укрзализныци", билеты по состоянию на 25 мая продаются по 23 июня включительно.

О том, что Украина может с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ, сообщила ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники в Киеве.

"С 1 июля Киев планирует полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ. (...) Хотя планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве, украинские собеседники газеты настаивают: решение активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко", - говорилось в публикации.

По словам источника, близкого к правительству Украины, которого цитирует газета, предлогом для такого решения станет нежелание "Российских железных дорог" (РЖД) "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны" силовой операции украинских военных на юго-востоке Украины и, в частности, "из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины".

Издание напомнило, что грузовые перевозки между РФ и Украиной были отменены еще на прошлой неделе решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) одновременно с введением санкций против юридических и физических лиц РФ, а также блокированием российских социальных сетей и почтовых сервисов.

Теги: Укрзализныця, РЖД
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