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Украинский министр опроверг планы закрыть железнодорожное сообщение с РФ

По его словам, сейчас прекращение пассажирских перевозок на автобусах и в поездах не рассматривается

Украинский министр опроверг планы закрыть железнодорожное сообщение с РФ
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство Украины не рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией, сообщает украинское интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на министр инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

"Сейчас вопрос прекращения железнодорожного или автобусного пассажирского сообщения Украины с Россией нашим правительством не рассматривался", - заявил "Обозревателю" министр.

При этом сам Омелян считает, что "любое сообщение с Российской Федерацией следовало давно прекратить, как это было сделано с авиаперевозками в 2015 году".

Ранее в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщила, что Украина может с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ, так как это решение лоббируют чиновники, к мнению которых в последнее время все чаще прислушивается украинский президент Петр Порошенко.

Теги: Украина, Россия, Владимир Омелян
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