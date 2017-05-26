Следующий саммит НАТО договорились провести в 2018 году

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил после завершения саммита альянса, что следующая встреча глав государств и правительств организации состоится в 2018 году.

"Мы также договорились, что в 2018 году пройдет саммит НАТО", - сказал Й.Столтенберг вечером в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, перечисляя представителям СМИ решения лидеров государств-членов Североатлантического альянса.

Мини-саммит организации, в котором впервые принимали участие недавно избранные президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон, был приурочен к открытию новой штаб-квартиры НАТО и прошел в форме рабочего ужина.