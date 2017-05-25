Лидеры НАТО договорились о принципах взаимоотношений с Россией

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе подтвердили подход к отношениями альянса с РФ, предусматривающий сочетание диалога с мерами по обеспечению безопасности, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Был подтвержден принцип двустороннего подхода (к отношениям с РФ - ИФ). Это - сильная оборона в сочетании с серьезным диалогом", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Столтенберга, НАТО удается добиваться успеха по обоим этим направлениям. Он подчеркнул, что диалог необходим для обеспечения большей транспарентности в военной сфере и для снижения риска конфликтных ситуаций.

"Мы стремимся к более хорошим, более конструктивным отношениям с Россией", - добавил генсек.